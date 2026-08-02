Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı

Kaza , Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 8’inci kilometresinde bulunan Kayıköy Kavşağı'nda meydana geldi. Tavşanlı istikametinden Kütahya’ya doğru giden Mustafa E. yönetimindeki otomobil ile Kayıköy Kavşağı'ndan Tavşanlı istikametine dönüş yapan Osman Y. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri karşı şeride savruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Yalçın'ın (79) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Osman Y., Ayşe Yalçın ve diğer otomobilde bulunan Hacer E. ile Ahmet Burak E. (13) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayşe Yalçın’ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.