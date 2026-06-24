Kütahya'da feci kaza. Ambulans TIR'a çarptı, hasta can verdi

Kaza, Kütahya -Afyonkarahisar kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi.

Antalya'dan İstanbul'a hasta nakli yaptığı öğrenilen Şükrü Şahin'in kullandığı özel bir şirkete ait ambulans , aynı yönde seyreden M.A.'nın kullandığı TIR'a çarptı.

NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık , itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, ambulansla nakli gerçekleştirilen 71 yaşındaki Türkan Dabandıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada ambulans sürücüsü Şükrü Şahin ile ambulansta bulunan sağlık personeli ve diğer yaralılar araçta sıkışırken, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.