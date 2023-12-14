Kütahya’da GBT kontrolü ve denetimi yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Maltepe Mahallesi, Alipaşa Mahallesi, Meydan Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Vefa Mahallesi, Eskişehir Çevre Yolu Eski Tekel Binasında 7 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 467 şahıs, 134 araç ve 45 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Denetimlerde 1 adet ruhsatsız tabanca,1 şahıs üzerinden 0.57 gram bonzai, 1 şahıs üzerinden 0.76 gram metanfetamin ve bir adet sentetik ecza hap, 2 şahıs üzerinden ve ikamet aramasından 1.13 gram bonzai, 2 adet payp, 1 adet kova diye tabir edilen düzenek ve 11 adet sentetik ecza hap, 1adet kurusıkı tabanca ve 1 şahıs üzerinden 10 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.