Kütahya’da polisin dar bölge uygulaması

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte 1 Amir, 6 Resmi Ekip (13 Personel), 3 yaya devriye 16 ÇMB personeli Fuat Paşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi, İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi ve İmam Gazali Caddesi Organize Sanayi Yolu üzerinde 3 ayrı noktada yapılan şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Dar Bölge uygulamasında, 13 ticari taksi kontrol edildi.

7 motosikletin sorgusu yapıldı.

1 adet kesici alet ele geçirildi. 1 şahsa idari işlem tesis edildi, 1 yoklama kaçağı şahsa ise gerekli tebligat yapıldı.