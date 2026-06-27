Kütahya'da traktör devrildi. 1 ölü 1 yaralı
27.06.2026 09:25
Sürücü traktörün hakimiyetini kaybetti.
Kütahya’nın Gediz ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sularında Gediz'in Kıran köyü Karcıkaya mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda odun toplamaya giden Muharrem Ö.'nün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, traktörde yolcu olarak bulunan 71 yaşındaki Rasim Güler'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Muharrem Ö. ise ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
71 Yaşındaki Rasim Güler hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Rasim Güler'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.