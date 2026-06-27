Kütahya'da traktör devrildi. 1 ölü 1 yaralı

Kaza , saat 09.30 sularında Gediz'in Kıran köyü Karcıkaya mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda odun toplamaya giden Muharrem Ö.'nün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, traktörde yolcu olarak bulunan 71 yaşındaki Rasim Güler'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Muharrem Ö. ise ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.