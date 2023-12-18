Kütahya’da uyuşturucu mesaisi

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından Balıklı Mahallesi, Maruf Mahallesi, Gaybi Efendi Mahallesi, Mecidiye Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Meydan Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi ve Zafertepe Mahallesinde 13 farklı bölgede şüpheli araç ve kişiler üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 174 şahıs 86 araç ve 13 ticari taksinin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 şahıs üzerinden 12 adet sentetik ecza hap, 1 kişi üzerinden 6.45 gram bonzai ele geçirildi.

Üzerlerinde kesici alet ele geçirilen 2 şüpheliye idari işlem yapıldı.