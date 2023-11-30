Kütahya’da üzerinde uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu tutuklandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar başlattı.

Bursa’dan Kütahya’ya uyuşturucu getirileceği konusunda alınan bilgiye istinaden, Kütahya’nın Merkez ilçesi Sabuncupınar yol ayrımında durdurulan bir otobüste yolcu olarak bulunan K.Ş. isimli kişinin üzerinde yapılan aramada, 40 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Ş. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.