Kütahya’da yeni sondaj çalışması

Simav Sera Organize Tarım Bölgesi'nin tarımsal potansiyeline yeni bir enerji kaynağı kazandırılması amacıyla jeotermal sondajı devreye alma törenine Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, il protokolü, kurum müdürleri, teknik personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kütahya’nın doğal kaynaklar bakımından çok güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Musa Işın, "Allah bu coğrafyayı bereketli kıldı. Bizim görevimiz, bu bereketi en doğru şekilde değerlendirmektir. Simav Sera Organize Tarım Bölgesi, Kütahya’nın tarımsal kalkınmasında önemli bir rol oynayacaktır. Jeotermal kaynakların devreye alınmasıyla birlikte üretim kapasitemiz artacak, enerji verimliliği sağlanacaktır. İnşallah önümüzdeki yazdan itibaren ilk ürünleri almaya başlayacağız. Projede emeği geçen tüm kurumlara, teknik ekiplere ve yatırımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan duaların ardından konuklar kuyunun başında incelemelerde bulundu. Yetkililer, 555 metre derinlikte 109 derece sıcaklık ve 85 litre saniye debiye sahip yeni kuyu ile bölgenin jeotermal potansiyelinin daha da güçlü hale geleceğini belirtti.