Kütahya’da "Zamanda Yolculuk" isimli sergi açıldı

“Zamanda Yolculuk" isimli serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürleri Hüseyin Hakan Durum, Mehmet Zorlu ve Mustafa Topuz katıldı.

Açılışı Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından yapılan sergiye veliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Veliler zamanda yolculuk yaptıklarını hatıralarının canlandığını söylerken, öğrenciler ise bambaşka bir dünyayı tanıdıklarını belirttiler.

Sergiyi düzenleyen öğretmenler ise öğrencilere geçmişi tanıtmak, kültürel öğeleri göstermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirttiler.

Müdür Hasan Başyiğit, serginin hazırlanma aşamalarında emeği geçen okul yöneticilerine, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

