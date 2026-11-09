Kuyumcu dükkanını pompalı tüfekle soymaya çalıştı
09.11.2026 14:16
DHA
Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasında
Adıyaman'da pompalı tüfekle kuyumcu dükkanına giren kar maskeli şüpheli, soygun girişiminde sonuç alamayınca kaçtı.
Olay, sabah saatlerinde, Sümerevler Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzünü kar maskesiyle gizleyen ve elinde pompalı tüfek bulunan şüpheli, girdiği kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulundu.
Amacına ulaşamayıp panikleyen şüpheli, dükkandan çıkıp motosikletiyle kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.