Kuyumcu hırsızı tutuklandı. 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı

Samsun'da bir kuyumcuyu oyalayıp yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsız , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Ağustos günü İlkadım ilçesinde meydana geldi. Bir kuyumcu dükkanına giren şüpheli, işletme sahibini oyalayarak tezgah üzerinden yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin İstanbul'da ikamet eden ve 6 suç kaydı bulunan 52 yaşındaki Aydın B. olduğu tespit edildi. Şüpheli, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 60 bin lira nakit parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. El konulan paranın kuyumcuya teslim edileceği belirtildi.

Gözaltına alınan Aydın B.'nin ayrıca temmuz ayında Çankırı ve Tokat illerinde gerçekleştirilen kuyumcudan hırsızlıklarından firari olarak arandığı ortaya çıktı. Aydın B.'nin İstanbul'da ikamet ettiği ve illeri dolaşarak kuyumculardan hırsızlık yaptığı ileri sürüldü.

Polisteki sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edilen Aydın B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.