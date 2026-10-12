Kuyumcuları sahte altınla dolandıran 2 şüpheli yakalandı
12.10.2026 14:52
Şüphelinin sahte altınları bozdurarak kuyumcudan para aldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Afyonkarahisar’da sahte gram altın bozdurarak kuyumcuları dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren takibinin ardından yakalandı.
Sahte gram altın bozdurarak kuyumcuları dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu takibe alındı. Yaklaşık 3 saat süren takibin ardından şüpheliler Afyonkarahisar kent merkezinde yakalandı.
Şüphelinin Sandıklı ilçesinde bir kuyumcuya sahte gram altın vererek dolandırıcılık yaptığı anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.