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Kuyumcuları sahte altınla dolandıran 2 şüpheli yakalandı

12.10.2026 14:52

Kuyumcuları sahte altınla dolandıran 2 şüpheli yakalandı
IHA

Şüphelinin sahte altınları bozdurarak kuyumcudan para aldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İHA
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Afyonkarahisar’da sahte gram altın bozdurarak kuyumcuları dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren takibinin ardından yakalandı.

Sahte gram altın bozdurarak kuyumcuları dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu takibe alındı. Yaklaşık 3 saat süren takibin ardından şüpheliler Afyonkarahisar kent merkezinde yakalandı. 

 

Şüphelinin Sandıklı ilçesinde bir kuyumcuya sahte gram altın vererek dolandırıcılık yaptığı anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 

 

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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