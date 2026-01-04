Kuzey Ege'de fırtına. Gemiler Edremit'e sığındı

Şiddetini artıran lodos fırtınası Kuzey Ege'de denizcileri zorluyor.

Burhaniye ve Ayvalık'ta karaya bağlı olan özel tekneler ve gezi tekneleri oluşan dalgalar nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Kuzey Ege'de deniz trafik verilerine göre, transit geçiş yapan çeşitli tonajlarda dokuz yük gemisi fırtınanın etkisinden kurtulmak için Edremit Körfezi'ne sığındı.

Burhaniye Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan uyarıda, "Yoğun ve fırtınalı yağış sebebiyle ilçemiz ve çevresinde bulunan vatandaşlarımızın denizlerimizde oluşacak olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları, tekne ile yolculuk ve balıkçılık faaliyeti yapacak vatandaşların emniyet tedbirlerine riayet etmeleri ve kıyı seyri yapması önemle rica olunur" denildi.