Leyleklerin gökyüzündeki dansı

İlkbaharın gelmesiyle birlikte leyleklerin göçü başladı. Havaların daha sıcak olduğu yerlere doğru uçan leylekler, Eskişehir'de Eskibağlar Mahallesi'nde görüntülendi. Dakikalar boyunca gökyüzünde süzülen kuş sürüsü, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Havada adeta dans eden leylekleri seyreden vatandaşlar o onların tadını çıkardı.