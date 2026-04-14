Lise öğrencisi Sude motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Manisa 'nın Salihli ilçesinde Sude Gelen'in (17) kontrolünü yitirdiği 45 AKS 460 plakalı motosiklet , karşı şeritten gelen E.C. yönetimindeki 09 UR 742 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sude Gelen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Sude Gelen’in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hafif ticari araç sürücüsü E.C.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.