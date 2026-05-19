Liseli Ferhat, Türkiye birincisi oldu

Van'ın Özalp Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ferhat Çıkar, 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Atletizm Türkiye Birinciliği Turnuvası'nın gençler kategorisinde yarıştı.

Çıkar, 400 metre ve uzun atlama branşlarında Türkiye birincisi oldu.

Yaklaşık bir buçuk yıldır düzenli antrenmanlarla yarışmalara hazırlandığını söyleyen Ferhat Çıkar, "Bu sonuçla birlikte Özalp ilçesine ilk kez iki altın madalya kazandırılmış oldum." dedi.

Beden eğitim öğretmeni Davut Yıldırımçakar ise elde edilen başarının arkasında sporcunun, okul yönetiminin ve antrenörün arasında kurulan güçlü bir iş birliğinin bulunduğu ifade etti.

Yıldırımçakar, "Özalp'te büyük sevinç oluşturan bu başarı, genç sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Sporcumuzu tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.