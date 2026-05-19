Lisenin spor salonunda feci olay: Dili boğazına kaçtı

Şırnak 'ta 19 yaşındaki gencin dili, spor yaparken boğazına kaçtı.

Olay, Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte voleybol oynamak için salonda bulunan 19 yaşındaki Ömer Faruk A., ısınma hareketleri yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Dili boğazına kaçtığı belirtilen genç için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİLİNCİ KAPALI

Bu sırada kalbinin durduğu öğrenilen genç öğrenciye ambulansta kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Ömer Faruk A.'nın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.