Lodos vurdu. İtfaiye ve zabıtadan çatı nöbeti
04.01.2026 15:58
IHA
Bursa'da şiddetli lodos etkili oluyor. Çatılar lodos sebebiyle uçarken itfaiye ve zabıta ekipleri ise tedbir amaçlı sabah kadar sokakta nöbet tuttu.
Bursa iki gündür etkisini sürdüren lodos, yer yer 75 kilometrenin üzerinde seyretti.
İnsanların bile yürümekte zorlandığı lodos sebebiyle, ağaçlar, el tezgahları, scooterler, tabelalar yerle bir oldu.
Şiddetli lodos sebebiyle evlerin çatısı yerinden söküldü.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi.
Sokağı boşaltan ekipler, kimsenin geçmemesi için ise şeritlerle önlem aldı.