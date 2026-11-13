Lodosta kapanan kapı, öğrencinin parmağını kopardı
13.11.2026 20:25
Rüzgarlı havada hızla kapanan kapı, öğrencinin parmağını kopardı.
Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle okulda hızla kapanan kapı, bir öğrencinin parmanını kopardı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cerrah Ortaokulu'nda 13 yaşındaki Recep O. sınıf kapısından çıkmak istediği sırada şiddetli lodosun etkisiyle kapı aniden hızla kapandı. Kapıya sıkışan öğrencinin sol el yüzük parmağı koptu.
Kanlar içerisinde kalan öğrenci için okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı öğrenci, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk tedavisinin ardından öğrenci, ileri tedavi için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.