Lunaparkta olay. Gondolda birbirlerine girdiler, üç kişi yaralandı

Şanlıurfa'da gondoldaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Olay, dün akşam saatlerinde Ceylanpınar'daki lunaparkta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gondola binen iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine görevliler güvenlik amacıyla gondolu durdurdu.

GONDOL DURDU, BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Gondolun durmasıyla birlikte yerlerinden kalkan gençler, eğlence alanı içerisinde birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ve lunapark görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, taraflar olay yerinden uzaklaştı.

Üç kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.