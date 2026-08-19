Mahallede kuduz alarmı verildi. Giriş çıkışlar yasaklandı, karantinaya alındı

Hayvan Sağlığı ekipleri, harekete geçerek virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastalıklı hayvanı itlaf ederek derin bir çukura gömdü.

KARANTİNAYA ALINDI

Halk ve hayvan sağlığını korumak amacıyla Gürçayır Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldı.

Mahalle girişine de "Burada kuduz hastalığı var" tabelası asıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin virüsün kaynağını ve yabani hayvan temasını belirlemek amacıyla bölgedeki filyasyon ve aşılama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü öğrenildi.