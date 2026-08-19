Mahallede kuduz alarmı verildi. Giriş çıkışlar yasaklandı, karantinaya alındı
19.08.2026 10:53
Bölgedeki filyasyon ve aşılama çalışmaları sürüyor.
Ardahan'da bir büyükbaş hayvanda kuduz virüsü tespit edilmesinin ardından mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı.
Ardahan Merkez Gürçayır Mahallesi'ndeki bir hayvancılık işletmesinde bir büyükbaş hayvanın aniden rahatsızlanması üzerine işletme sahibi durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden veteriner hekimler, şüpheli sığırdan numune aldı. Alınan numuneler, incelenmek üzere Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi.
KUDUZ ÇIKTI
Laboratuvarda yapılan testlerin pozitif çıkmasıyla hayvanda kuduz virüsü bulunduğu kesinleşti.
Yetkililer, bölgeye hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı.
Hayvan Sağlığı ekipleri, harekete geçerek virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastalıklı hayvanı itlaf ederek derin bir çukura gömdü.
KARANTİNAYA ALINDI
Halk ve hayvan sağlığını korumak amacıyla Gürçayır Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldı.
Mahalle girişine de "Burada kuduz hastalığı var" tabelası asıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin virüsün kaynağını ve yabani hayvan temasını belirlemek amacıyla bölgedeki filyasyon ve aşılama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü öğrenildi.