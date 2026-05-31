Mahsur kaldıklarını gördü, atına atlayıp kurtardı
31.05.2026 15:16
IHA
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, Cemal Demirtaş, çayda mahsur kalan iki mandasını, suya girip atıyla yönlendirerek kurtardı.
Olay, sabah saatlerinde Karabük'te Hamamlı köyünde meydana geldi. Cemal Demirtaş’a ait 2 manda, Gerede Çayı’na girdi. Mandaların çaya girdiğini gören sahibi Cemal Demirtaş da atıyla çaya girdi.
Demirtaş, çaydan çıkmakta zorlanan mandalarını, suya girdiği atıyla yönlendirerek kurtardı.
Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonuyla da görüntülendi.