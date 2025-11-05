Dağda kalp krizi geçirdi; helikopterle hastaneye kaldırıldı

Bulundukları yerin tespitinin ardından bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi bölgede yapılan Yaşar Sarıbaş, arazi şartlarının yetersizliği nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

