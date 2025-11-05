Dağda kalp krizi geçirdi; helikopterle hastaneye kaldırıldı
05.11.2025 11:16
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yakacak odun toplamak için çıktığı dağlık arazide kalp krizi geçiren Yaşar Sarıbaş (48), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün öğle saatlerinde, Gövdeli Mahallesi'nde meydana geldi. Kışlık yakacak odun toplamak için dağa çıkan Yaşar Sarıbaş, kalp krizi geçirdi. Sarıbaş'ın yanındaki arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bulundukları yerin tespitinin ardından bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi bölgede yapılan Yaşar Sarıbaş, arazi şartlarının yetersizliği nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Sarıbaş'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.
