Otomobil ve hafif ticari araç kaza yaptı: 1 yaralı
22.11.2025 14:17
İHA
Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Sürücülerden biri yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada Malatya istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olan Cafer B. kontrolündeki hafif ticari araç, aynı yönde ilerlerken dönüş yapmaya çalışan Songül K.araç çarpıştı. Meydana gelen kazada Cafer K. yaralandı.
Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
