Otomobil ve hafif ticari araç kaza yaptı: 1 yaralı

22.11.2025 14:17

Otomobil ve hafif ticari araç kaza yaptı: 1 yaralı
IHA

İHA

Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Sürücülerden biri yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada Malatya istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olan Cafer B. kontrolündeki hafif ticari araç, aynı yönde ilerlerken dönüş yapmaya çalışan Songül K.araç çarpıştı. Meydana gelen kazada Cafer K. yaralandı.

 

Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

DOĞANŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DOĞANŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.