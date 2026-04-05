Havuzda fenalaşan Çiğdem öğretmenden acı haber
05.04.2026 15:19
Çiğdem öğretmenin epilepsi hastası olduğu belirtildi.
Malatya'da girdiği havuzda fenalaşan sınıf öğretmeni Çiğdem Karagülle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki yaşam ve spor merkezinde önceki gün akşam saatlerinde epilepsi hastası olduğu belirtilen sınıf öğretmeni Çiğdem Karagülle (45) girdiği havuzda fenalaştı.
Durumu fark eden yüzme hocalarının müdahalesi ile havuzdan çıkarılan Karagülle, çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
Acil serviste müdahale edilen Çiğdem Karagülle kurtarılamadı.
Karagülle, bugün Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
YASAL UYARI
YEŞILYURT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. YEŞILYURT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.