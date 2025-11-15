Malatya'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
15.11.2025 15:22
İHA
Yeşilyurt ilçesinde 86 yaşındaki bir kişi, yalnız yaşadığı evde yakınları tarafından ölü bulundu.
Olay, Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, müstakil evde yaşayan Hasan Genç (86), yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümünde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmayan yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
