Ağırlığıyla görenleri hayrete düşürdü. Barajın nadide balığı, Mart ayında çıkıyor

Karakaya Baraj Gölü'nde balıkçıların yakaladığı 42 kilogram ağırlığındaki turna balığı, balıkçı tezgahıyla buluştu. Dev balığı gören vatandaşlar, tezgaha hayretle bakarken, balıkçı Özcan Buluş ise Turna balığının Mart ayında çıktığını ve yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

BALIĞA İLGİ YOĞUN

Balıkçı, turna balığının barajdaki en nadide balıklardan olduğunu söylüyor. Turnayı balıkçıların yakaladığını, kendisinin de sadece satışını yaptığını belirten Buluş, vatandaşların turna balığına ilgisinin de büyük olduğunu ekledi.

Turna balığının belirli dönemlerde çıktığını ve sürekli bulunamadığını anlatan Buluş, Turna balığının Mart ayında bulunduğunu ve Mart ayı içerisinde de barajın birçok noktasında olduğunu söyledi.