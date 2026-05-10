Elektrik direğinden düşen hurdacı yaşamını yitirdi
10.05.2026 15:16
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Malatya'da yıkım bekleyen iş yerinin çatısındaki elektrik kablolarını almak için çıktığı bitişikteki direkten düşen hurdacı Hamza Demirel hayatını kaybetti.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı için yıkım bekleyen bir iş yerinin çatısındaki elektrik kablosunu almak için bitişikteki elektrik direğine çıkan Hamza Demirel (39) kısa süre sonra dengesini kaybedip düştü.
Sabah saatlerinde meydana gelen olay sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Demirel’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Hamza Demirel’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
