Elektrik direğinden düşen hurdacı yaşamını yitirdi

Hamza Demirel’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Malatya 'nın Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı için yıkım bekleyen bir iş yerinin çatısındaki elektrik kablosunu almak için bitişikteki elektrik direğine çıkan Hamza Demirel (39) kısa süre sonra dengesini kaybedip düştü.

