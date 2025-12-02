İki grup arasında silahlı çatışma hastanede bitti
02.12.2025 10:31
AA
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kernek Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan A.Y.A, A.E. ile A.S, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
