"İlaç almaya gidiyorum" dedi, 70 gündür haber yok

Malatya'da 2019 yılında bipolar teşhisi konan ve annesiyle birlikte yaşayan Ahmet Furkan Karaçorlu, 28 Ocak günü Selçuklu Mahallesi'ndeki evinden ilaç almak için ayrıldı.

Karaçorlu, eczaneden raporlu ilaçlarını aldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

En son Atabey İskelesi'nde görülen 31 yaşındaki Ahmet Furkan Karaçorlu'nun eczaneden ilaç aldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karaçorlu'nun annesi Selma Karaçorlu, kendi imkanları ile oğlunu bulmaya çalıştı ancak sonuç alamayınca emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu.

“DEPREMLERDEN SONRA ATAKLARI SIKLAŞTI”

Oğlundan 70 gündür haber alamayan Selma Karaçorlu, ilaçlarını kullanamadığı ve atak döneminde olduğu için canından endişe ettiğini belirterek, "6 Şubat 2023'teki depremlerin ikisinde de evde olduğumuzdan korktu ve atakları sıklaşmaya başladı. İlaç tedavisi var. 28 Ocak'ta evden çıkıp, raporlu ilcalarını almak için eczaneye giderek ilaç almış ve daha sonra feribota yetişmesi gerektiğini söyleyerek, eczaneden ayrılmış. Emniyet ve savcılığa gerekli kayıp başvurunda bulundum. Telefonu kapalı ve sinyal takibinden hiçbir iz yok. Son olarak Atabey Feribot İskelesi civarında görülmüş." dedi.

"KANDIRILMIŞ OLABİLİR"

Selma Karaçorlu, oğlunun kandırılmış olabileceğini ifade ederek, “Elazığ'ın Baskil ilçesine gittiğini düşünüyoruz ama bizim o ilçede akrabamız veya tanıdığımız hiç kimse yok. Kandırılmış olabilir veya kendi de gitmiş olabilir. Kendisinin bir an önce bulunmasını ve hastanede tedaviye alınmasını istiyorum.” diye konuştu.

Ekiplerin Ahmet Furkan'ı arama çalışmaları sürüyor.