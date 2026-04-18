İnşaattan düşen çocuk işçi can verdi
18.04.2026 16:02
Foto: Arşiv
Malatya'da çalıştığı inşaattan düşen çocuk işçi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan E.T. (17), yüksekten zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YASAL UYARI
MALATYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MALATYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.