Kar ve tipi bastırdı: Nemrut Dağı'nda mahsur kaldılar

Yapılan çalışmalar sonucu kurtarılan turistler ekiplere teşekkür etti.

Pütürge ilçesinde Nemrut Dağı'nı ziyaret eden 4 turist bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kaldı.

