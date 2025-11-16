Kar ve tipi bastırdı: Nemrut Dağı'nda mahsur kaldılar
16.11.2025 14:19
İHA
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Nemrut Dağı'nda araçlarıyla 4 turist mahsur kaldı.
Pütürge ilçesinde Nemrut Dağı'nı ziyaret eden 4 turist bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmalar sonucu kurtarılan turistler ekiplere teşekkür etti.
