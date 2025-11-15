Kar yağışında mahsur kalan 4'ü turist 33 kişi kurtarıldı
15.11.2025 16:40
İHA
Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından araçlarıyla mahsur kalan 29 kişi ile Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 4 turist kurtarıldı.
Malatya'da, yoğun yağış ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri devlet yolu dün saat 22.30'da tır ve çekicilere kapatıldı. Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu yol sabah saat 09.00'da yeniden ulaşıma açıldı.
Kent genelinde araçlarıyla mahsur kalan 29 kişi ile Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 4 turist, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.
115 araç ve 215 personelle yürütülen çalışmaların ardından , kapalı yolun bulunmadığını bildirdi.
