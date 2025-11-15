Kar yağışında mahsur kalan 4'ü turist 33 kişi kurtarıldı

Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından araçlarıyla mahsur kalan 29 kişi ile Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 4 turist kurtarıldı.

Malatya 'da, yoğun yağış ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri devlet yolu dün saat 22.30'da tır ve çekicilere kapatıldı. Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu yol sabah saat 09.00'da yeniden ulaşıma açıldı.

