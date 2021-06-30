Kazada ölen Talha öğretmen, Malatya'da toprağa verildi

Malatya Haberleri - DHA,

Kaza, dün akşam, Malatya- Adıyaman yolundaki Erkenek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep Akşemsettin Anadolu Lisesi'nde öğretmen olan Talha Efe yönetimindeki 27 UD 929 plakalı otomobil, 02 HZ 652 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Efe, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Efe, kaldırıldığı Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarınca Malatya Şehir Mezarlığı'na getirilen Talha Efe'nin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.