Kuzenlerin kavgası kanlı bitti

Malatya 'da kuzenler arasında çıkan kavga cinayetle bitti.

Olay, dün gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Mustafa T. (40), iddiaya göre amcasının oğlu Remzi T.'nin (62) işlettiği iş yerine gitti.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa T., yanında getirdiği tabanca ile kuzeni Remzi T.'ye ateş etti.

Remzi T. vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Remzi T., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Mustafa T., hastane önünde yakalanarak gözaltına alındı. Remzi T.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısının 5 ay önce cezaevinden çıktığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.