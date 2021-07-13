Malatya merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK/YPG operasyonu: 5 gözaltı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenebilmesi ve deşifre edilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde, PKK/KCK'nın Suriye uzantısı YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüten ve örgüt içerisinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüphelinin Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi.

Örgüt mensuplarının yakalanması için 6 ay süren takip çalışmaları sonucunda Malatya, İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.