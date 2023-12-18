Malatya'da 38 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı (Malatya Haberleri)

Malatya'da ruhsatsız 38 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Malatya'da 38 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Malatya'ya silah getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda silah ticareti yaptıkları iddiasıyla C.U, M.U. ile E.U'nun araç ve evlerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız 38 tabanca ele geçirdi.

3 zanlı gözaltına alındı.

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