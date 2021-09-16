Malatya'da 53 kilo 950 gram eroin ele geçirildi (Malatya Haberleri)

Malatya'da 53 kilo 950 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 16.09.2021 - 14:36 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 14:57

Malatya'da 53 kilo 950 gram eroin ele geçirildi

Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kale ilçesi Malatya-Elazığ yol uygulama noktasında durdurulan otobüste 2 yolcunun eşyalarında arama yapıldı.

Ekipler, 53 kilo 950 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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