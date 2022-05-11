Malatya'da 6 otomobilden akü çalan 2 zanlı tutuklandı

Haberler - Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 11.05.2022 - 15:39
Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde farklı tarihlerde 6 otomobilden akü, bir iş yerinden hilti, matkap, kablo, kaynak makinesi gibi eşyaların çalınmasıyla ilgili çalışma yapan ekipler, zanlıların kimliğini tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, gözaltına aldıkları 2 zanlıyı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk etti.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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