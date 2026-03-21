Malatya'da araç takla atıp ters döndü: 6 yaralı
21.03.2026 16:24
Malatya-Adıyaman karayolu Kayseri yol ayrımı mevkiinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atıp ters döndü. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Adıyaman karayolu Kayseri yol ayrımı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 20 KK 969 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, UMKE ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
MALATYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MALATYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.