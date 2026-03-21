Malatya'da araç takla atıp ters döndü: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 20 KK 969 plakalı Opel marka otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, UMKE ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

