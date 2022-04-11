Malatya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü

Haberler - Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 11.04.2022 - 16:53
Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Turgut Temelli Caddesi üzerinde aklen malul olduğu iddia edilen Ahmet B. (70) ile M.Ç, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda M.Ç, yanında bulunan bıçakla Ahmet B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Ağır yaralanan Ahmet B, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Ahmet B, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Şüpheli polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.
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