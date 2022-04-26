Malatya'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

Haberler - Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 26.04.2022 - 09:48
Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Akabe ile Göçer Sokak'ın kesiştiği kavşakta, M.B. idaresindeki 06 YA 5653 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 44 KL 060 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki T.B, B.K ve K.Ö. yaralandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahalede bulunduğu kazada yaralananlar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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