Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Olay, saat 02:00 sularında Malatya-Ankara karayolu üstünde, şehirlerarası otobüs terminalindeki bir iş yerinde yaşandı.

Alınan bilgilere göre Y.K. ve Ö.F.K. ile olayın diğer tarafları M.İ.Y., M.K.Y. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, M.İ.Y. ve M.K.Y. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.