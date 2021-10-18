Malatya'da depremde evleri hasar görenler için yapılan konutların dağıtımı sürüyor

Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı,

Ünal, 24 Ocak 2020'de yaşanan Elazığ Sivrice merkezli depremde Malatya'da evleri hasar gören vatandaşlar için yapılan Gelincik Tepe ve Alacakapı TOKİ'deki 345 konutun kurayla dağıtım törenine katıldı.



Burada konuşan Ünal, yeni tip koronavirüs ile birlikte Avrupa'da bir şeylerin yaşandığını ve tedarik zincirinin kırıldığını, market raflarının boşaldığını, İngiltere ve Fransa'da gıda tedarikinden, İngiltere'de yakıt tedarikinden dolayı sorun yaşandığını anlattı.



Üretimde kendi kendisine yeten, tedarik konusunda sorun yaşamayan ve sosyal devlet anlayışı ile devletin, milletinin hizmetinde olduğu bir coğrafyada yaşadıklarını dile getiren Ünal, şöyle devam etti:



"Dün Belçika ve Almanya ile ilgili haberler vardı, sel felaketinden sonra 3-4 ay geçmiş hala devletin müdahalesinin geciktiği, su ve elektrik altyapısının hala ulaşmadığının konuşulduğu bir gündem vardı medyada. Bir şeyi doğru görelim. Bugün devlet 20 yıldan beri vatandaşı en ufak bir sıkıntı yaşadığında, ayağına taş değdiğinde vatandaşının yanında. Valilerimiz, bakanlarımız, devletin bütün kurumları ve imkanlarıyla vatandaşın yanında. Vatandaşın evi yanıyor 15 gün içerisinde devlet vatandaşın evinin veriyor. Arabası traktörü yanıyor, iki gün içerisinde vatandaşın traktörü veriliyor. Deprem oluyor, bakın 3, 5, 6 ay içerisinde depremzedelere konutları teslim ediliyor. Bunun güzelliği şu, çünkü devleti siz yönetiyorsunuz. Demokrasi dediğimiz şey devletin halkın temsilcileri eliyle yönetilmesi. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi size hizmetkarlığı bir şeref ve onur biliyorum."



- "Artık devlet millet kucaklaşmıştır"



Hiç kimsenin milletin elinden karar verme hakkını almaya haddi ve hakkı bulunmadığını vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:



"1950'de Adnan Menderes yola çıkarken 'Söz de karar da milletin' dedi. Menderes bunu neyiyle ödedi, canıyla ödedi. Biz bu milletin kararının, iradesinin, sandığının, egemen olması için ağır bir mücadele verdik ve büyük bedeller ödedik. O yüzden birileri hiç heveslenmesin. 28 Şubat günlerine, eski o devleti ele geçiren bir avuç vesayetçinin, bir avuç elitistin yeniden kendisini milletin üzerinde görmesine, milletin kararlarının üzerinde kendisini görmesine, milletin kaynaklarını kullanma hakkının kendisinde olduğunu zannetmesin. Bu millet asla bir daha izin vermeyecektir. Çünkü artık devletle millet kucaklaşmıştır. İşte bugün eğer biz, bir yıl sonra sadece Malatya'da 6 binden fazla konut yapıp vatandaşın emrine sunuyorsak bu devletin millete ait olmasındandır."



Malatya Valisi Aydın Baruş ise kentte depremde evleri hasar gören hiçbir vatandaşın açıkta kalmadığını dile getirerek "Konut talep eden her vatandaşa konut tahsis edebilecek durumdayız. Kentte 7 ilçede hak sahibi sayısı 4 bin 627'dir, 6 bin 287 konut yapımı planlandı. Dolayısıyla hak sahibinden çok daha fazla konut yapılıyor. Şu an yapımı devam eden 5 bin 185." dedi.



Konuşmaların ardından, Ünal, Baruş, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı TOKİ konutlarının kura çekilişini yaptı.



