Malatya'da ev yangını. 3 kişi dumandan etkilendi
20.04.2026 16:22
Son Güncelleme: 20.04.2026 16:24
Malatya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, saat 13.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bağdat Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, N.K., M.K. ve P.A. dumandan etkilendi.
Dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
