Malatya'da hastanedeki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Haberler - Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 21.10.2021 - 19:42
Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD ve UMKE ekiplerinin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği hastanenin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Servisi, ameliyathane ve personel dinlenme odasının bulunduğu ikinci katta yangın çıktı.
Dumanların yayılmasıyla birlikte hastanenin sensörleri devreye girerken bazı hasta ve çalışanlar yangın asansöründen tahliye edildi.
Oksijen alan ve sedye ile balkona taşınan hasta ise itfaiye sepetiyle hastaneden tahliye edildi.
Hastalara, bahçede kurulan çadırlarda sağlık çalışanlarınca müdahale edildi.
Hastanenin Destek ve Kalite Müdürü Dr. Mehmet Koca, AA muhabirine, tatbikatta, acil çıkışların ve normal merdivenin kullanılmadığı durumlarda tercih edilen, itfaiye merdiveni ile bina dışından hasta tahliye yöntemini uyguladıklarını belirtti.
Tatbikatın sonunda, itfaiye çalışanları ve hastane çalışanları, hastane bahçesindeki temsili yangına müdahale etti.
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