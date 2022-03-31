Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.



Düzenlenen operasyonlarda, 635 bin makaron, 2 bin 500 kutu sigara filtresi, 2 bin 160 mükerrer bandrol, 120 sigara sarma makinesi, 192 sigara tabakası, 120 boş sigara kabı, 31 cep telefonu ve muhtelif adaptör, şarj kablosu, kulaklık ile 1 tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.





