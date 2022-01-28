Malatya'da kamyonla çarpışan minibüsteki 2 yolcu yaralandı.

Haberler - Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 28.01.2022 - 14:38
Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, kamyona arkadan çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı.
Salih Dursun idaresindeki şehir içi yolcu taşıyan minibüs, Karşıyaka Mahallesi'nde önünde seyreden Ahmet Karabaş'ın kullandığı plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, yolculardan Mehmet Demirkaya ve Münevver Fırat yaralandı.
Minibüste sıkışan Demirkaya, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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