Malatya'da kayıp ihbarı verilen kadının cansız bedeni bulundu

Düzenlenen cenaze törenine Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, birçok vatandaş ve kurum müdürleri katıldı.

Olay, 25 Kasım'da Darende ilçesinin Göllüce Mahallesi'nde yaşandı. Kayıp ihbarıyla aranan 75 yaşındaki Z.T., kaybolduktan bir süre sonra ölü olarak bulundu.

