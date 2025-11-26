Malatya'da kayıp ihbarı verilen kadının cansız bedeni bulundu
26.11.2025 15:00
İHA
Malatya'da kayıp ihbarıyla aranan kadının cansız bedeni bulundu. Yaşlı kadın bugün defnedildi.
Olay, 25 Kasım'da Darende ilçesinin Göllüce Mahallesi'nde yaşandı. Kayıp ihbarıyla aranan 75 yaşındaki Z.T., kaybolduktan bir süre sonra ölü olarak bulundu.
Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşılan Z.T.'nin cenazesi adli tıptaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Yaşlı kadının cenazesi yaşadığı mahallede bulunan aile mezarlığına defnedildi.
Düzenlenen cenaze törenine Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, birçok vatandaş ve kurum müdürleri katıldı.
YASAL UYARI
MALATYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MALATYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.