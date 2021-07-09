Malatya'da lastiği patlayan yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Malatya Haberleri DHA 09.07.2021 - 14:46
Malatya Haberleri - DHA,
Kaza, öğle saatlerinde, Kozluca mevkisinin Darıca Mahallesi'nde meydana geldi.
Malatya yönüne giden Veysel Borçbitiren (65) yönetimindeki yolcu minibüsünün sağ ön lastiği patladı. Borçbitiren'in kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki 15 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Veysel Borçbitiren'in, kaza yerindeki ifadesinde, sağ ön lastiğin patlaması sonucu aracın kontrolünden çıktığını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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